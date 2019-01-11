ОАГ не признает второй срок венесуэльского президента Мадуро

Организация американских государств (ОАГ) считает нелегитимным второй срок на посту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, инаугурация которого прошла в четверг, 10 января. В поддержку этой позиции проголосовали 19 членов Постоянного Совета, говорится в заявлении ОАГ. Шесть человек выступили против, еще 8 воздержались.

"Диалог с участием всем венесуэльских политических деятелей" является обязательным для "достижения национального примирения", отмечает организация. Необходимо "согласовать условия для проведения новых выборов", которые "действительно отражают волю граждан Венесуэлы и мирно разрешат существующий кризис", подчеркивается в документе.

Кроме того, Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой. В свою очередь, Перу в знак протеста отозвала из Каракаса своего временного поверенного и запретила въезд ста членам администрации Мадуро.

Вашингтон осудил "узурпацию власти"

Европейский Союз выразил обеспокоенность затягиванием кризиса в Венесуэле. "Политическая, экономическая и социальная обстановка в стране продолжает ухудшаться, а кризис усиливает влияние на стабильность в регионе", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини. Евросоюз глубоко сожалеет, что призыв к "президентским выборам, соответствующим признанным на международном уровне демократическим стандартам", был "проигнорирован", отмечается в документе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео особо выделил необходимость возвращения демократии в Венесуэле. "США осуждают нелегитимную узурпацию власти Мадуро и настоятельно призывают тех, кто поддерживает венесуэльский режим - включая силы безопасности, поклявшиеся поддерживать конституцию, - остановить возможности для репрессий и коррупции", - написал Помпео в своем микроблоге Twitter.