Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400

Турция может закупить у США зенитные комплексы Patriot при определенных условиях, однако такая сделка будет невозможной, если Вашингтон заставит ее отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телевидению в четверг, 10 января.

Чавушоглу подчеркнул, что его страна не потерпит, чтобы США устанавливали условия касательно ее сделки с Россией о закупке комплексов С-400. Планы Анкары по закупке четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызывают обеспокоенность у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.

Операция против курдов в Сирии

В интервью турецкому телевидению Чавушоглу также заявил, что запланированная военная операция в северной части Сирии против курдских отрядов самообороны из группировки YPG не зависит от вывода американских войск из этого региона. Операция начнется в случае задержки с выводом американских войск, сказал турецкий министр.

Турция считает YPG террористической группировкой, однако США полагаются на курдские отряды самообороны как на важного и эффективного союзника в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).