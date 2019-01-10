PwC ожидает замедления роста мировой экономики в 2019 году

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2019 году на фоне возврата крупнейших стран мира к средним темпам роста, говорится в обзоре Global Economy Watch (GEW), подготовленном экспертами PwC.

Ожидается, что рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году - 3,5%, в 2021 году - 3,4%. В странах G7 рост составит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два года.

В США эффекты от налогового-бюджетного стимулирования будут сходить на нет, при этом подъем ставок ограничит расходы населения, а сильный доллар негативно скажется на внешнеторговом балансе. Темпы роста американской экономики снизятся с ожидаемых 2,8% в 2018 году до 2,3% в следующем и 1,8% в 2020-2021 годах, считают эксперты PwC.

В Китае также прогнозируется умеренное замедление экономического роста, несмотря на стимулирование со стороны правительства страны. Прогноз на 2019 год составляет 6,3%, на 2020 год - 6,2%, на 2021 год - 5,9%.

Рост британской экономики останется относительно стабильным, в районе 1,6-1,8% в ближайшие три года. Тем не менее, Индия, демонстрирующая рекордные темпы роста среди крупнейших экономик мира (7,6% в 2019 году), может сместить Великобританию с пятой строчки в списке стран с самым высоким ВВП уже в текущем году. Также обогнать Великобританию может Франция.

"Индия имеет огромную численность населения, благоприятную демографическую ситуацию и мощный потенциал для догоняющего развития, обусловленный изначально низким уровнем ВВП на душу населения, - полагает старший экономист PwC Майк Джейкман. - Не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия она продолжит восхождение на верхние строчки мирового рейтинга крупнейших экономик".

Экономика еврозоны в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2020 году - на 1,6%. Германский ВВП вырастет на 1,7% и 1,6% соответственно, по прогнозам PwC, французская экономика - на 1,7% и 1,6%, испанская - на 2,4% и 1,8%, итальянская - на 0,9% в оба года.

Экономисты PwC также ожидают минимум двух повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2019 году, сохранение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в обозримом будущем и отсутствие изменений ставки Банка Англии в первом полугодии 2019 года.

В числе прочих прогнозов PwC прогнозирует возврат дефицита госбюджета США к отметке выше $1 трлн в 2019 году, а также сокращение трудоспособного населения в 40 странах мира.