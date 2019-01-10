Финансовые новости
- |
- 10.01.19
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
PwC ожидает замедления роста мировой экономики в 2019 году
14:40 10.01.2019 |
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2019 году на фоне возврата крупнейших стран мира к средним темпам роста, говорится в обзоре Global Economy Watch (GEW), подготовленном экспертами PwC.
Ожидается, что рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году - 3,5%, в 2021 году - 3,4%. В странах G7 рост составит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два года.
В США эффекты от налогового-бюджетного стимулирования будут сходить на нет, при этом подъем ставок ограничит расходы населения, а сильный доллар негативно скажется на внешнеторговом балансе. Темпы роста американской экономики снизятся с ожидаемых 2,8% в 2018 году до 2,3% в следующем и 1,8% в 2020-2021 годах, считают эксперты PwC.
В Китае также прогнозируется умеренное замедление экономического роста, несмотря на стимулирование со стороны правительства страны. Прогноз на 2019 год составляет 6,3%, на 2020 год - 6,2%, на 2021 год - 5,9%.
Рост британской экономики останется относительно стабильным, в районе 1,6-1,8% в ближайшие три года. Тем не менее, Индия, демонстрирующая рекордные темпы роста среди крупнейших экономик мира (7,6% в 2019 году), может сместить Великобританию с пятой строчки в списке стран с самым высоким ВВП уже в текущем году. Также обогнать Великобританию может Франция.
"Индия имеет огромную численность населения, благоприятную демографическую ситуацию и мощный потенциал для догоняющего развития, обусловленный изначально низким уровнем ВВП на душу населения, - полагает старший экономист PwC Майк Джейкман. - Не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия она продолжит восхождение на верхние строчки мирового рейтинга крупнейших экономик".
Экономика еврозоны в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2020 году - на 1,6%. Германский ВВП вырастет на 1,7% и 1,6% соответственно, по прогнозам PwC, французская экономика - на 1,7% и 1,6%, испанская - на 2,4% и 1,8%, итальянская - на 0,9% в оба года.
Экономисты PwC также ожидают минимум двух повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2019 году, сохранение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в обозримом будущем и отсутствие изменений ставки Банка Англии в первом полугодии 2019 года.
В числе прочих прогнозов PwC прогнозирует возврат дефицита госбюджета США к отметке выше $1 трлн в 2019 году, а также сокращение трудоспособного населения в 40 странах мира.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проверено в Емене. Почему россиянам стоит бояться будущего украинско-польского ЗРК
|На межбанке 9 января снова тотально не хватало валюты
|Народная программа Зеленского. Доллар 1:1, евро 1:1
|Инфляция в Украине в 2018г замедлилась до 9,8% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лукашенко поручил начать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии
|Лукашенко заявил об отсутствии в повестке дня вопроса об объединении Белоруссии и РФ
|PwC ожидает замедления роста мировой экономики в 2019 году
|ФРС готова проявить терпение в отношении дальнейшего повышении ставок - протокол
|Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства
|Трамп прервал переговоры с демократами о «шатдауне»
Это интересно
|Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным
|Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты
|Представлена «дальнобойная» версия электрокара Nissan Leaf
|Huawei P20 Pro назван лучшим камерофоном 2018 года
|Daimler выделяет полмиллиарда евро на беспилотные грузовики
|Dell проектирует ноутбук с двумя полноценными дисплеями
|McKinsey: хайп вокруг технологии блокчейн по-прежнему чрезмерно велик