ФРС готова проявить терпение в отношении дальнейшего повышении ставок - протокол

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают целесообразным провести еще несколько раундов повышения процентных ставок, но готовы проявить терпение и не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол прошлого заседания ЦБ, состоявшегося 18-19 декабря.

Таким образом, рынки получили сигнал о том, что Федрезерв вряд ли снова поднимет стоимость кредитования в ближайшие месяцы.

По итогам декабрьского заседания ставка была повышена в четвертый раз в 2018 году, до 2,25-2,50% годовых. Решение было единогласным, несмотря на ряд опасений, высказанных до голосования, и на призывы президента США Дональда Трампа не поднимать ставки.

"С учетом повышения на этом заседании ставка по федеральным кредитным средства будет находиться на нижней границе диапазона нейтральной процентной ставки на долгосрочную перспективу или будет близка к этой границе", - отмечается в протоколе.

Участники заседания обратили внимание на повышенную волатильность финансовых рынков и опасения относительно темпов роста мировой экономики - эти факторы существенно снизили ясность дальнейших шагов ФРС. Также они отмечали ухудшение отношения к риску, которое в значительной степени стало результатом неопределенности в торговых переговорах Китая и США.

"На этом фоне многие участники выразили мнение, что FOMC может позволить себе проявить терпение в отношении будущего ужесточения денежно-кредитной политики, особенно в условиях сдержанного инфляционного давления", - говорится в протоколе.

Между тем в среду руководители четырех из 12 Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили, что хотели бы получить больше информации о состоянии экономики, прежде чем предпринимать дальнейшее повышение ставок.

На прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что американский Центробанк не будет игнорировать тревогу участников рынка и сигналы о торможении экономического роста. В четверг инвесторы и аналитики ждут его выступления в Экономическом клубе Вашингтона.

Декабрьские прогнозы ФРС предполагают два повышения процентных ставок в этом году. Однако, по мнению большинства аналитиков, высоки шансы на то, что ключевая ставка ФРС не будет меняться до конца января 2020 года. А вероятность повышения ставок в январе практически равна нулю, считают экономисты.