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Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства
08:37 10.01.2019 |
Законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 г. одобрен палатой представителей США в рамках стратегии демократов по выходу из бюджетного кризиса. Кризис связан с временной приостановкой финансирования работы госучреждений (shutdown).
Собственно, и одобрили его в основном демократы: они отдали 232 голоса в поддержку законопроекта. От представителей Республиканской партии было всего 8 голосов. Против высказались 188 членов палаты представителей. Теперь же документ должен быть одобрен Сенатом США, а там республиканцы составляют большинство.
Помимо Минфина США и налогового управления финансирование благодаря этому законопроекту должны получить федеральная комиссия по связям, управление по делам малого бизнеса, федеральный суд и другие учреждения.
Неудачные переговоры
Между тем, ранее демократическим лидерам не удалось договориться с Дональдом Трампом относительно возобновления финансирования правительства. Президент США назвал прошедшую встречу "потерей времени".
"Я спросил, что произойдет в течение 30 дней: если я быстро все открою и возобновлю, вы одобрите план по безопасности на границе, включающий стену или металлическое ограждение? Нэнси сказала: НЕТ. Я попрощался, по-другому нельзя", - рассказал Трамп в Twitter о прошедшей встрече.
"Мы увидели истерику, потому что он не смог добиться своего", - прокомментировал реакцию Трампа лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Ранее он и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявили о том, что Трамп держит "американский народ в заложниках".
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