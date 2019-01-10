Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства

Законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 г. одобрен палатой представителей США в рамках стратегии демократов по выходу из бюджетного кризиса. Кризис связан с временной приостановкой финансирования работы госучреждений (shutdown).

Собственно, и одобрили его в основном демократы: они отдали 232 голоса в поддержку законопроекта. От представителей Республиканской партии было всего 8 голосов. Против высказались 188 членов палаты представителей. Теперь же документ должен быть одобрен Сенатом США, а там республиканцы составляют большинство.

Помимо Минфина США и налогового управления финансирование благодаря этому законопроекту должны получить федеральная комиссия по связям, управление по делам малого бизнеса, федеральный суд и другие учреждения.

Неудачные переговоры

Между тем, ранее демократическим лидерам не удалось договориться с Дональдом Трампом относительно возобновления финансирования правительства. Президент США назвал прошедшую встречу "потерей времени".

"Я спросил, что произойдет в течение 30 дней: если я быстро все открою и возобновлю, вы одобрите план по безопасности на границе, включающий стену или металлическое ограждение? Нэнси сказала: НЕТ. Я попрощался, по-другому нельзя", - рассказал Трамп в Twitter о прошедшей встрече.

"Мы увидели истерику, потому что он не смог добиться своего", - прокомментировал реакцию Трампа лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Ранее он и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявили о том, что Трамп держит "американский народ в заложниках".