Япония ввела налог в 1 тыс. иен для всех выезжающих из страны

Япония с 7 января ввела налог для всех покидающих страну людей, вне зависимости от их гражданства, пишут местные СМИ.

Размер сбора составляет 1000 иен (около $9,2 по текущему курсу). Он будет оплачиваться вместе с покупкой авиабилетов.

От налога будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, останавливающиеся в Японии меньше, чем на 24 часа (с условием вылета и прилета в разные аэропорты за пределами страны). Кроме того, платить сборы не будут пассажиры, купившие билеты ранее 7 января.

Как отмечает Nikkei Asian Review, это первый новый налог в стране за 27 лет.

Объем налоговых сборов правительство оценивает примерно в 50 млрд иен ($460 млн). Полученные средства планируется использовать для установки рамок с распознаванием лиц в аэропортах, расширения услуг на иностранных языках на туристических объектах и повышения доступности безналичных вариантов оплаты, в том числе в общественном транспорте.

В 2018 году Японию, по предварительным оценкам, посетили свыше 30 млн иностранных туристов, что является рекордом. В том числе стабильно растет поток путешественников из Азии, в основном Китая, Южной Кореи и Тайваня, отмечает Daily Mail.

Число туристов может достичь 40 млн в 2020 году, когда Токио будет принимать Олимпийские игры.