Парламент Великобритании ограничил полномочия правительства при Brexit без соглашения

Палата общин британского парламента одобрила поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Поправку британские парламентарии одобрили во вторник 303 голосами "за", 296 выступили "против", сообщает британское издание Evening Standard.

Как отмечает издание, это голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства Терезы Мэй. Результат также показывает, что большинство в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.

Поддержана лейбористами и некоторыми консерваторами поправка направлена ​​на то, чтобы министерство финансов не могло изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения, если своего одобрения на это не дали депутаты.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что одобрение изменения в законодательство было "важным шагом, чтобы предотвратить Brexit без соглашения". "Теперь Тереза ​​Мэй должна отказаться от Brexit без соглашению раз и навсегда", - сказал он.

Накануне голосования министры настаивали, что поправка вносит лишь "незначительные и технические изменения" в законодательство, которые не помешают правительству в сборе налогов.

Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась премьер-министр Тереза ​​Мэй.