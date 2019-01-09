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Парламент Великобритании ограничил полномочия правительства при Brexit без соглашения
09:49 09.01.2019 |
Палата общин британского парламента одобрила поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Поправку британские парламентарии одобрили во вторник 303 голосами "за", 296 выступили "против", сообщает британское издание Evening Standard.
Как отмечает издание, это голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства Терезы Мэй. Результат также показывает, что большинство в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.
Поддержана лейбористами и некоторыми консерваторами поправка направлена на то, чтобы министерство финансов не могло изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения, если своего одобрения на это не дали депутаты.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что одобрение изменения в законодательство было "важным шагом, чтобы предотвратить Brexit без соглашения". "Теперь Тереза Мэй должна отказаться от Brexit без соглашению раз и навсегда", - сказал он.
Накануне голосования министры настаивали, что поправка вносит лишь "незначительные и технические изменения" в законодательство, которые не помешают правительству в сборе налогов.
Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась премьер-министр Тереза Мэй.
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