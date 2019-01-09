Венесуэла подала жалобу в ВТО на США

Венесуэла подала жалобу в ВТО на действия Соединенных Штатов, ограничивающие торговлю и направленные против венесуэльских товаров и услуг.

"Венесуэла заявляет, что определенные законы и положения США, связанные с товарами венесуэльского происхождения, ликвидностью венесуэльского государственного долга, транзакциями в цифровой валюте Венесуэлы и списком специально выделенных граждан и блокированных лиц, противоречит Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации.

В частности, в обращении Каракаса отмечается, что "США ввели определенные принудительные меры, ограничивающие торговлю, в отношении Венесуэлы в контексте попыток экономически изолировать Венесуэлу".

При этом в письме венесуэльской делегации отмечается, что Каракас рассчитывает на проведение консультаций с Вашингтону и надеется на получение ответа от США на свой запрос.

Обвиняя Венесуэлу в нарушении прав человека и коррупции, США уже заморозили счета почти 70 венесуэльских чиновников. Дональд Трамп неоднократно подвергал критике главу Боливарианской Республики Николаса Мадуро, обвиняя того в тяжелой экономической и политической обстановке в стране. С 1 ноября 2018 г. Вашингтон ввел санкции, которые должны блокировать операции Каракаса с золотым запасом страны. 8 января 2019 г. санкционные списки США пополнились 7 гражданами Венесуэлы, 23 компаниями и одним бизнес-джетом.