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Трамп выступил с обращением к нации, однако воздержался от введения в стране режима ЧП
08:02 09.01.2019 |
Американский президент Дональд Трамп во вторник, 8 января, в своем первом обращении к нации из Овального кабинета Белого дома, которое в прямом эфире транслировали ведущие американские телеканалы, назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гумаритарным кризисом". Глава государства подчеркнул, что сотрудники Службы таможенной и пограничной охраны (CBP) США каждый день сталкиваются с тем, что "тысячи нелегальных иммигрантов пытаются въехать в нашу страну". По утверждению Трампа, обстановка на южных границах Соединенных Штатов вышла из-под контроля из-за наркотрафика и попыток незаконно провезти мигрантов.
Вместе с тем он воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения, потребовав от демократов незамедлительно выделить в проекте бюджета 5,7 млрд долларов (4,9 млрд евро) на возведение пограничных заградительных сооружений из стали. По словам Трампа, он рассчитывает на встречу с лидерами Демократической партии в Конгрессе США для обсуждения сложившейся ситуации. Как ожидается, переговоры могут пройти в Белом доме в среду, 9 января.
Демократы призвали Трампа не держать американцев в заложниках
Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате, включая главу меньшинства в верхней палате Чака Шумера и спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, после обращения президента США к стране выступили с ответной речью по телевидению. Пелоси, в частности, призвала Трампа перестать удерживать американцев "в заложниках", прокомментировав ситуацию с "шатдауном" части федеральных учреждений. Спикер Палаты представителей добавила, что Трамп "должен перестать искусственно фабриковать кризис" и поспособствовать возобновлению работы правительственных структур.
Шумер, в свою очередь, напомнил об обещании республиканца заставить Мексику покрыть издержки на возведение стены. Трампу не удалось это сделать, и теперь он "не в состоянии убедить Конгресс или американский народ в необходимости оплатить этот счет", указал Чак Шумер.
При этом сенатор США от штата Нью-Йорк добавил, что "символом Америки должна быть Статуя свободы, а не стена высотой в 30 футов (порядка девяти метров. - Ред.)". "Американская демократия так не работает. Мы не управляем, впадая в приступы ярости", - резюмировал он.
Ранее Трамп угрожал введением чрезвычайного положения
В понедельник, 7 января, Дональд Трамп заявил, что готовит обращение к стране в связи с угрозой национальной безопасности и отказом демократов профинансировать постройку стены на границе США с Мексикой. Ряд экспертов предположил, что глава государства в своей речи может объявить о введении в стране режима ЧП, чтобы в обход Конгресса США получить финансирование на возведение заградительных сооружений.
Конгресс США 115-го созыва 21 декабря 2018 года не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Трамп требовал выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд, при этом в их планы не входит строительство каких-либо заграждений.
Президент тогда не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. "Да, я рассматривал (такую возможность. - Ред.). И я могу сделать это, если захочу", - заявил журналистам глава государства.
Работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах 22 декабря была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До ургеулирования этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.
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