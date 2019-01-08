Финансовые новости
- |
- 08.01.19
- |
- 19:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля
09:52 08.01.2019 |
Британские власти убеждены, что знают "все, что следует знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в том числе о роли российского президента России Путина в организации этого преступления. Об этом в понедельник, 7 января, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на правительственные источники. Издание указывает, что стоявшая за нападением агентурная сеть российской военной разведки, больше известной как ГРУ, была разоблачена в Великобритании в результате контртеррористического расследования и впоследствии ликвидирована, так что в течение многих лет уже не будет представлять опасности.
Цепочка подчинения тянется до Путина
Не связанные друг с другом источники сообщили The Telegraph, что все подробности операции уже хорошо известны, в том числе что цепочка подчинения тянется вплоть до президента России Владимира Путина, "который дал зеленый свет использованию боевого нервно-паралитического вещества на британской земле". "Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - заявил один из собеседников издания, добавив, что ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе прочное положение в Великобритании.
Операции российской разведки были раскрыты во многом из-за ряда грубых ошибок, в частности потому, что российская спецслужба выдавала многим своим агентам паспорта с последовательными номерами, пишет британская газета. Власти в Лондоне теперь уверены, что практически все высланные из страны 23 российских дипломата были агентами ГРУ и Службы внешней разведки (СВР) России и что их высылка сорвала шпионские операции Кремля в Великобритании.
После уничтожения Лондоном агентурной сети ГРУ в Великобритании, по данным источников The Telegraph, СВР отчаянно пытается восстановить свои позиции на Западе.
В отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют предполагаемых сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание Героя России "за выполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был удостоен звания Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ готовится к выпуску новых купюр 100 и 200 евро
|США формируют глобальную коалицию против Ирана - Помпео
|The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля
|Затонувшее возле Турции судно раньше ходило под флагом РФ и шло из порта, которым вывозят уголь из ОРДЛО
|Кто украл личные данные немецких VIP-персон? Хакер Orbit?
|США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки