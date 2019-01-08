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США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне
09:11 08.01.2019 |
Администрация Дональда Трампа понизила дипломатический статус представительства Евросоюза в США, официально не уведомив об этом Брюссель. Соответствующую информацию подтвердил DW представитель ЕС, осведомленный о процедуре, во вторник, 8 января.
"Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они - очень кстати (для себя. - Ред.) - забыли уведомить нас об этом", - отметил собеседник DW.
"Могу подтвердить, что этот шаг не был хорошо воспринят в Брюсселе", - подчеркнул он, добавив, что официальный ответ ЕС на принятую меру еще обсуждается.
Понижение ранга миссии - с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации, по всей видимости, произошло в конце минувшего года. Дипломаты полагают, что оно могло быть осуществлено в конце октября - начале ноября 2018 года.
"Речь идет не просто о протоколе"
В указанный период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии Дэвид О'Салливан не получил приглашение на ряд проходивших в Вашингтоне мероприятий.
Обратившись, в частности, к организаторам похорон 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года, они получили сведения о фактическом изменении статуса миссии.
"Очевидно, что речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив", - заявил DW базирующийся в Вашингтоне дипломат одной и стран ЕС.
В Госдепартаменте США на запрос дипломатических сотрудников Евросоюза ответили, что "забыли уведомить" их, и пояснили, что "приняли соответствующее решение, поскольку руководитель протокольной службы посчитал его целесообразным".
Со сменой администрации
Представитель ЕС в беседе с DW отметил, что изменения в протоколе - не редкость, но понижение статуса представительства какой-либо из стран обычно происходит со сменой администрации, а не через два года после подобных перестановок в руководстве страны. Кроме того, соответствующую миссию уведомляют о подобных шагах заранее - в письменном виде.
Представительство ЕС в Вашингтоне действует с 1965 года, когда оно представляло собой информационный офис в составе двух штатных единиц. Сейчас в нем работают примерно 90 сотрудников, в том числе около 30 европейских дипломатов.
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