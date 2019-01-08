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Либералы согласны на новые переговоры о правительственной коалиции без Меркель
08:26 08.01.2019 |
В ФРГ новые переговоры по созданию правительственной коалиции "Ямайка" с участием Свободной демократической партии (СвДП), блока христианских партий ХДС/ХСС и партии "Союз-90"/"зеленые" возможны даже без проведения новых выборов. "Если бы к нам обратились, мы бы начали разговор", - заявил лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) в интервью изданию Der Spiegel в субботу, 5 января.
По словам Линднера, готовность к переговорам не является гарантией их успешного окончания, но "без госпожи Меркель стало проще". Лидер СвДП не исключил того, что его партия согласится с кандидатурой нового председателя Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) на пост канцлера ФРГ.
"Мы можем представить в качестве канцлера любого, кто готов добиться в Германии прорыва", - подчеркнул Линднер. Интервью было опубликовано накануне традиционного партийного конгресса свободных демократов, который проходит ежегодно 6 января в Штутгарте.
Первая попытка провалилась
Попытка сформировать правительственную коалицию с участием СвДП, блока ХДС/ХСС и "зеленых" была сделана в сентябре 2017 года после выборов в бундестаг. Коалиционные переговоры длились около четырех недель и закончились провалом после того, как свободные демократы под руководством Линднера покинули их из-за "недостатка доверия" между партнерами.
Такую коалицию в Германии называют "Ямайкой" по сочетанию партийных цветов. У консерваторов это - черный, у СвДП - желтый, у "зеленых" - зеленый, что по совокупности соответствует цветам государственного флага Ямайки.
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