Финансовые новости
- |
- 08.01.19
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Венесуэлы считает второй срок Мадуро нелегитимным
08:21 08.01.2019 |
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. Об этом говорится в заявлении главы ассамблеи Хуана Гуайдо, распространенном в субботу, 5 января. Он, в частности, сообщает о намерении создать переходное правительство для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения коррупционных активов.
Ранее участники Группы Лимы заявили, что не признают законным переизбрание Мадуро на новый президентский срок, и призвали его не вступать в должность главы государства. Они хотят, чтобы Мадуро временно передал исполнительную власть Национальной ассамблее (парламенту), чтобы затем были проведены новые выборы президента по демократическим стандартам.
Гуайдо призывает объединить усилия
Если Мадуро откажется исполнять решение Группы Лимы, то необходимо объединить усилия народа, Национальной ассамблеи, международного сообщества и вооруженных сил Венесуэлы с тем, чтобы у него не было другого выбора, заявляет Гуайдо.
По данным ЦИК Венесуэлы, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.
Второй срок Мадуро
Второй президентский срок Мадуро должен начаться 10 января. Если он вступит в должность, то единственным легитимным представительством народа в стране будет Национальная ассамблея, говорит Гуайдо. Именно ее, а не созванную по инициативе Мадуро Конституционную ассамблею, признает Группа Лимы.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на требования Группы Лимы заявил, что она получает указания из Вашингтона, а ее участники "сговорились против Венесуэлы".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ готовится к выпуску новых купюр 100 и 200 евро
|США формируют глобальную коалицию против Ирана - Помпео
|The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля
|Затонувшее возле Турции судно раньше ходило под флагом РФ и шло из порта, которым вывозят уголь из ОРДЛО
|Кто украл личные данные немецких VIP-персон? Хакер Orbit?
|США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки