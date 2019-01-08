Президент Бразилии предложил повысить пенсионный возраст в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, пишет The Financial Times.

Для того чтобы законопроект прошел голосование в нижней палате Конгресса Бразилии, потребуется поддержка 60% депутатов. Министр экономики Паулу Гуэдес заявил ранее, что если правительству удастся провести пенсионную реформу, то это обеспечит стране "десятилетие стабильного экономического роста".

Некоторые категории граждан Бразилии могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, из-за чего расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть бюджета страны. При этом дефицит бюджета Бразилии составил в 2018 г. 8% ВВП.

Предшественник Болсонару Мишел Темер пытался поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 62 лет для женщин, однако конгресс не принял закон. Эксперты считают, что с учетом большего политического капитала действующего президента и более умеренных положений реформы у нового законопроекта есть шансы на успех в первые месяцы президентства Болсонару.