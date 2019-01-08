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Ученые: население Китая начнет сокращаться с 2027 года
07:59 08.01.2019 |
Население Китая может начать сокращаться уже в 2027 г. - на три года раньше, чем предполагали ранее, отмечает Академия общественных наук Китая. Такой прогноз может усилить опасения относительно замедления роста китайской экономики.
Население Китая составляло в 2017 г. 1,39 млрд человек. Однако, если нынешний коэффициент рождаемости (1,6 рождения на женщину в течение ее жизни) сохранится, население Китая может сократиться к 2065 г. до 1,172 млрд человек. Последний раз такой показатель отмечен в 1990 г. И в этом случае сокращение населения начнется уже в 2027 г., подчеркивают ученые.
Входящий в состав Академии общественных наук Китая НИИ по изучению демографии и экономики труда совместно с академическим издательством выпустил "Зеленую книгу о народонаселении и труде: 19-й доклад, посвященный проблемам демографии и занятости".
Более оптимистичный прогноз ученых, использовавших методологию и оценки рождаемости ООН, основан на небольшом увеличении рождаемости благодаря новой демографической политике Пекина. Этот прогноз предполагает, что численность населения Китая достигнет к 2029 г. максимальных 1,442 млрд человек. Однако устойчивое сокращение население все же начнется с 2030 г.
Таким образом, сокращение населения Китая неизбежно, поэтому авторы "Зеленой книги" призывают разработать меры по преодолению этой тенденции.
В 2018 г. в Китае родилось на 15 млн детей меньше, чем в 2017 г. Это третий среди самых низких показателей за всю новейшую историю Китая: с 1949 г. рождаемость снизилась лишь в 1960 и 1961 гг., когда Китай пострадал от неурожая, стихийных бедствий и голода, отмечает "Интерфакс". Официальная статистика рождаемости выйдет 21 января.
В свою очередь Госсовет Китая еще в 2017 г. предполагал, что к 2030 г. четверть населения Китая составят люди в возрасте 60 лет и старше. В 2010 г. доля этой возрастной группы в составе населения составляла лишь 13%.
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