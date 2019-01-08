США ожидают новый рекорд по добыче газа в 2018 году

США ожидают новый рекорд по добыче газа, когда будут доступны данные за весь 2018 год, сообщило в докладе в понедельник управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA).

"Когда в течение ближайших месяцев станут доступны окончательные данные, EIA ожидает, что производства природного газа в США достигнет в 2018 году рекордного уровня. За первые 10 месяцев 2018 года производство чистого натурального газа в США было на 11% выше, чем за аналогичный период 2017", - говорится в докладе.

США наращивают экспорт сжиженного газа, а также экспорт в Мексику по трубопроводам, и все это стимулирует добычу, уточнили в министерстве энергетике.

Кроме того, внутреннее потребление природного газа в первые 10 месяцев 2018 года выросло на 17%.