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Трамп пригрозил «шатдауном» на годы и чрезвычайным положением, чтобы получить деньги на стену
07:36 08.01.2019 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы. Правительство США частично прекратило работу 22 декабря из-за отказа сената выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.
В пятницу Трамп снова встретился в Белом доме с высокопоставленными представителями Демократической партии - спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером. Пелоси накануне избрали спикером палаты представителей нового созыва, к которой демократы получили большинство.
Договориться о прекращении продолжающегося уже две недели "шатдауна" стороны не смогли. "На самом деле он [Трамп] сказал, что будет держать правительство закрытым в течение очень длительного периода времени. Месяцы или даже годы", - рассказал Шумер. Трамп затем подтвердил журналистам, что так и сказал на переговорах.
Президент не собирается отказываться от строительства стены на границе с Мексикой и требует у Конгресса выделить 5,7 млрд долларов на нее. Конгресс не планирует уступать. "На стену - ничего", - сказала ранее в четверг Нэнси Пелоси.
"Нет мы не откроем правительство, пока проблема не решится, граница куда большая проблема. К нам приезжают террористы", - сказал Трамп, не уточнив, какие именно террористы приезжают в США через американско-мексиканскую границу.
Этот "шатдаун" уже третий за время президентства Трампа и самый длинный. Финансирования лишены 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.
Чрезвычайное положение для строительства стены
Демократы и Трамп разошлись в оценках пятничных переговоров. Так, Шумер, выходя из Белого дома, заявил журналистам, что демократы вновь просили Трампа не держать сотни тысяч людей в заложниках и возобновить работу правительства, но президент этому сопротивляется.
Пелоси же отметила, что встреча вышла спорной. По ее словам, если прогресс и был, то только в плане обнаружившихся новых возможностей.
Трамп же сказал журналистам, что встреча с демократами из руководства конгресса получилась продуктивной и важной.
Он при этом не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены. "Да. Мы может сделать это", - сказал он журналистам.
Телеканал ABC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров на эту тему, сообщил, что этот вопрос пока "рассматривается в рабочем порядке", так как есть и другие правовые механизмы, которые можно применить, прежде чем объявлять чрезвычайное положение.
Демократы в четверг вечером предложили пакет законопроектов, который позволит профинансировать работу министерства внутренней безопасности до 8 февраля и других госорганов до 30 сентября, пока конгресс будет вести переговоры с Белым домом. В администрации Трампа немедленно сообщили, что на эти законопроекты президент наложит вето.
"Администрация нацелена на работу с конгрессом, чтобы открыть, прекратившие работу министерства, но не может принять законы, которые выделяют ненужные средства на бесполезные программы, игнорируя нужды страны в области безопасности границ", - сообщили в Белом доме.
Конгресс может преодолеть президентское вето, если за законопроекты проголосуют две трети палаты представителей и две трети сената. Если в случае с палатой, это еще возможно - там у демократов большинство, то сенат контролируют республиканцы, и шансов на такой исход немного.
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