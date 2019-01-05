Что уже известно о новом киберскандале в Германии

В Германии - очередной киберскандал, связанный то ли с новой успешной хакерской атакой на немецкие компьютерные сети, то ли с преднамеренным сливом личных данных в интернет. В Сети обнародованы сведения о сотнях немецких политиков, VIP-персонах, деятелях искусства, журналистах, музыкантах. В том числе номера домашних и сотовых телефонов, факсов, адреса электронной почты, переписка в социальных сетях и чатах, паспортные данные и номера кредитных карт, оплаченные счета, банковские выписки, партийные списки.

Запоздалая реакция спецслужб Германии

Примечательно, что первые сведения такого рода появились в интернете еще в конце 2018 года - перед Рождеством. Но с конца декабря и до первых чисел января в Германии царит затишье, многие политики и чиновники в зимних отпусках, катаются на лыжах, в том числе сотрудники немецких спецслужб и ведомств, отвечающих за кибербезопасность.

На правительственной пресс-конференции в пятницу, 4 января, представитель министерства внутренних дел ФРГ Зёрен Шмидт (Sören Schmidt) крайне неохотно признал, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) узнало о случившемся "только несколько часов назад".

А Мартина Фитц (Martina Fietz), замещающая в настоящий момент официального представителя канцлера, сообщила, что в ведомстве Ангелы Меркель (Angela Merkel) стало известно об утечке личных данных начальницы только поздно вечером в четверг, 3 января. Некоторые из пострадавших депутатов бундестага были проинформированы об утечке их личных данных чуть раньше. Но не компетентными органами, а встревоженными гражданами - рядовыми пользователями Сети или знакомыми из объединения европейских хакеров Chaos Computer Club.

Это обстоятельство побудило генерального секретаря оппозиционной Свободной демократической партии Николу Бер (Nicola Beer) задать резонный вопрос: почему спецслужбы не отреагировали своевременно на утечку? Бер потребовала усилить кибербезопасность в стране.

В числе жертв слива - президент, канцлер, министры

Немецкий объединенный центр киберзащиты, в который откомандированы представители всех спецслужб ФРГ, только-только приступил к расследованию обстоятельств скандала, а потому и Зёрен Шмидт из МВД ничего конкретного на пресс-конференции в Берлине сообщить журналистам не смог.

Единственное, что ему пока известно, это тот факт, что жертвами хакерской атаки (или слива информации) стали сотни людей, в том числе президент ФРГ, глава и члены правительства страны, депутаты всех представленных в бундестаге партий, члены Европарламента, ландтагов и даже представители коммунальных властей. Мартина Фитц, однако, заверила, что по крайней мере от канцлера злоумышленники не получили никаких, как она выразилась, "щекотливых", то есть конфиденциальных или секретных, данных, а скачанный объем информации она назвала "обозримым".

В чем мог заключаться злой умысел?

Одновременно Фитц призвала журналистов не верить всему, что появилось в Сети. "К данным, добытым подобным образом, следует относиться чрезвычайно осторожно, - заявила она. - Даже если большинство сведений достоверны, прежний опыт показывает, что в таких случаях может распространяться и фальсифицированная информация". Депутат бундестага от фракции социал-демократов Флориан Пост (Florian Post) уже обнаружил в своем "досье" как минимум одну фальшивку - файл, которого нет в памяти его компьютера.

Центр киберзащиты, по словам представителя МВД Германии, просеивает появившиеся в интернете личные данные, систематизирует их, чтобы понять, кем и чем именно интересовались преступники, но никакой внятной схемы пока не выявлено. Совершенно непонятно, что общего могло быть в базах личных данных федерального президента, канцлера и, например, рэпера Marteria или музыкантов из хип-хоп группы K.I.Z. По данным газеты Bild, особенно много информации скачали о сопредседателе партии "Союз-90"/"зеленые", а также о генеральном секретаре Социал-демократической партии Германии и бывшем министре иностранных дел Зигмаре Габриэле (Sigmar Gabriel).

Но, может, в этом и состоял умысел кибердиверсантов - утопить в море ненужной хаотичной информации те сведения, ради которых и затевалось все дело?

Есть ли аналогия с прежними кибератаками?

Журналистов на правительственной пресс-конференции интересовал, разумеется, и вопрос, есть ли у компетентных органов уже какие-либо подозрения или сравнения с прежними киберпроисшествиями.

Например, с хакерской атакой на внутреннюю сеть бундестага в 2015-м или на компьютеры министерства иностранных дел в 2018 году. Обе эти атаки немецкие спецслужбы приписывают российским хакерам, близким к спецслужбам РФ. Спрашивали о них представителей немецкого правительства и теперь.

Зёрен Шмидт, однако, не смог удовлетворить любопытства прессы. По его словам, еще вообще неизвестно, "каким образом были собраны все эти сведения, а потому нельзя сказать, идет ли речь об одной или нескольких хакерских атаках или других источниках появления баз данных". Но, добавил он, масштаб случившегося в этот раз больше, чем в прежние разы.