Германия одобрила строительство подводного туннеля в Данию

Германию и Данию соединит туннель, который пройдет по дну моря через пролив Ферман-Бельт от германского острова Фемарн до датского Лоллана.

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Проект стоимостью $8,1 млрд одобрило руководство ФРГ. Власти Дании дали свое согласие еще в 2015 г. Заявка на строительство была подана еще в 2013 г., однако ее рассмотрение затянулось, так как было встречено возражениями со стороны защитников окружающей среды.

Протяженность туннеля составит 19 км, внутри пройдут четырехполосная автострада и две колеи железной дороги для движения в обоих направлениях. Строительство должно завершиться к 2024 г.

Готовый объект будет находиться в собственности Дании. Она же выступит гарантом займов, которые планируется брать на реализацию проекта. Часть денег поступит и из бюджета Евросоюза. Возместить инвестиции планируется за счет платы, которая будет взиматься за проезд по туннелю.