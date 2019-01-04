Ультраправый президент Бразилии обеспокоен поддержкой Венесуэлы Москвой

Поддержка Москвой диктатуры венесуэльского президента Николаса Мадуро значительно увеличила напряженность в регионе. Об этом ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, 3 января. Подобная ситуация вызывает беспокойство, добавил он.

Глава государства заявил, что открыт к возможному появлению в Бразилии военной базы Соединенных Штатов. Подобный шаг зависит от ситуации в мире, добавил он. "Кто знает, не придется ли нам обсуждать этот вопрос в будущем", - приводит слова Болсонару бразильский телеканал SBT.

Неоднократные расисткие и гомофобные высказывания

28 октября 2018 года в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победил Жаир Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию. Он вступил в должность главы государства 1 января 2019 года.

Политик служил в десанте и в артиллерийских войсках в годы военной диктатуры, семь раз становился депутатом Национального конгресса. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку военной диктатуры 1964-1985-х годов в Бразилии, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.