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Госсекретарь США объявил о начале вывода американских войск из Сирии
08:57 04.01.2019 |
Военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax в четверг, 3 января. Он отказался называть график вывода войск.
При этом президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для "стабильности на Среднем Востоке", отметил Помпео. По его словам, глава государства недвусмысленно заявил, что кампанию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) необходимо продолжать.
Анкара поддерживает решение Вашингтона
24 декабря 2018 президент Соединенных Штатов подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися поддержкой США.
Вскоре после заявления Белого дома о выводе войск, которое было сделано 19 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.
Конфликт длится с 2011 года
Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.
Операция возглавляемой США международной коалиции против ИГ началась в августе 2014 года с ударов по объектам джихадистской группировки на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.
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