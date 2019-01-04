Нижняя палата Конгресса США проголосовала за окончание «шатдауна»

Палата представителей Конгресса США 116-го созыва в четверг, 3 января, одобрила законопроекты о финансировании ряда федеральных учреждений, чья работа была частично приостановлена ("шатдаун"). В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время Конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты границы Соединенных Штатов от нелегальной миграции.

Кроме того, члены нижней палаты Конгресса одобрили выделение средств для Госдепартамента, министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов, а также ряда других ведомств до 30 сентября 2019 года. Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

За несколько часов до голосования Белый дом сообщил, что советники президента США Дональда Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты, если Конгресс примет их без выделения дополнительных средств на защиту американской границы. Глава государства требует выделить более 5 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд долларов.

"Шатдаун" из-за отсутствия денег

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Новый раунд переговоров в Белом доме с демократами и республиканцами запланирован на 4 января.

22 декабря ряд федеральных учреждений в Соединенных Штатах временно прекратили работу из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.