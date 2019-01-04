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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей США

08:43 04.01.2019 |

Мир

 

Конгрессмен от штата Калифорния, критик администрации Трампа и ветеран демократической партии Нэнси Пелоси вновь избрана спикером палаты представителей конгресса США. Этот пост называют третьим по важности в Вашингтоне после президента и вице-президента.

Ее кандидатуру поддержали 220 конгрессменов из присутствовавших 431, еще 192 проголосовали за республиканца Кевина Маккарти, остальные поддержали других кандидатов.

Пелоси будет председателем обновленной палаты представителей, в которой демократы получили контроль после победы на промежуточных выборах в ноябре. По их итогам, в палате представителей 235 демократов и 199 республиканцев. В прошлом составе у республиканцев было 240 кресел, а у демократов - 195.

За республиканцами останется сенат, где им удалось сохранить большинство.

4 января 2007 года Пелоси первый раз была избрана спикером нижней палаты конгресса, став первой женщиной на этом посту за всю историю США.

Пелоси возглавила палату представителей, в которую избралось рекордное число женщин - больше 100. В то же время свой нынешний срок в должности спикера Пелоси начинает на фоне "шатдауна" американского правительства из-за конфликта вокруг финансирования стены на границе с Мексикой.

Свертывание работы министерств началось в конце декабря, после того как демократы воспротивились требованию Дональда Трампа о выделении 5 млрд долларов на строительство стены.

78-летняя Пелоси и ее сторонники намерены возобновить полноценную работу правительства, не утверждая финансирования стены.

Республиканцы заявили, что не будут подписывать никаких документов о финансировании без санкции на то президента Трампа. Трамп же твердо намерен включить в эти документы и декларацию о финансировании стены.

Это значит, что стороны не изменили своих позиций и вряд ли в ближайшем будущем придут к согласию, то есть "шатдаун", начавшийся почти две недели назад, продолжится. За время президентства Трампа он третий и самый длинный. Финансирования лишены 25% госорганов. Он коснулся, в частности, министерства внутренней безопасности, министерства торговли, МВД и минфина. Закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Республиканцам удалось провести документ о выделении пяти миллиардов долларов на стену через нижнюю палату, еще когда они сохраняли над ней контроль, однако законопроект не прошел через сенат.

Каков план демократов?

Нэнси Пелоси заявила, что ее партия обеспечит быстрое утверждение нужных для возобновления работы правительства документов. Однако как именно она планирует этого добиться, Пелоси не сказала.

"На стену - ничего", - повторила Пелоси в эфире американского телевидения в четверг.

"Он (президент Трамп) может убеждать нас сколько угодно, но мы не одобрим меру, которая обойдется в миллиарды долларов и не будет эффективной", - сказала она.

"Это послало бы неправильный сигнал о том, какая мы страна", - добавила спикер.

Отвечая на вопрос журналиста, Пелоси сказала, что действующий президент США может быть подвергнут уголовному преследованию. На самом деле в рекомендациях министерству юстиции сказано, что этого произойти не может.

"Мы просим президента возобновить работу правительства, - сказала Пелоси. - Мы даем республиканцам шанс сказать "да".

Пока демократы представили два законопроекта. Один из них обеспечит работу министерства внутренней безопасности США до 8 февраля, другой - работу остальных ведомств до 30 сентября. Поздно вечером в четверг их одобрила палата представителей. Финансирование стены на границе с Мексикой в эти законопроекты не включено.

Однако, по словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, его фракция эти документы одобрять не собирается.

По словам корреспондента Би-би-си в Вашингтоне Дэвида Уиллиса, законопроекты не имеют шансов пройти через сенат.

В администрации Трампа в четверг вечером сообщили, что на эти законопроекты президент наложит вето. "Администрация нацелена на работу с конгрессом, чтобы открыть прекратившие работу ведомства, но не может принять законы, которые выделяют ненужные средства на бесполезные программы, игнорируя нужды страны в области безопасности границ", - заявили в Белом доме.

Кто такая Нэнси Пелоси?

Энтони Зуркер, обозреватель Би-би-си, Вашингтон

Республиканцы, как правило, изображают Пелоси "либералом из Сан-Франциско" - поклонницей большого правительства, занимающей левую позицию по большинству социальных вопросов. Но на самом деле Пелоси - гораздо более практичный политик с корнями на другом краю континента.

Она выросла в семье политика в суровом Балтиморе, штат Мэриленд, на Восточном побережье. В семье было семеро детей, и Нэнси была единственной девочкой, а ее отец, Томас Д'Алесандро-младший по прозвищу "Большой Томми", занимал пост мэра города.

Быть политиком в Балтиморе в середине прошлого века можно было только досконально зная механизм работы политической машины демократов. Отслеживая оказанные тобой и тебе услуги, зная, кому помочь, а кому помешать, и как это сделать одновременно. Пелоси участвовала в политической деятельности своей семьи, отвечая в том числе на звонки с восьми подключенных к их дому телефонных линий.

В 1976 году она вновь пришла в политику, воспользовавшись семейными связями, чтобы помочь избраться на праймериз в Мэриленде губернатору Калифорнии Джерри Брауну.

С этого начался подъем Пелоси в структуре Демократической партии, который закончился постом председателя. В 1988 году она решила бороться за кресло конгрессмена - и выиграла.

В конгрессе она снова начала продвигаться наверх. Представляя город с большим ЛГБТ-сообществом, она сделала приоритетом борьбу за повышение финансирования исследований СПИДа. Также в течение нескольких лет Пелоси боролась за превращение закрытой военной базы в Сан-Франциско в национальный парк.

"Публичные выступления никогда не были ее сильной стороной, - говорит о ней журналистка Элейн Пович, написавшая биографию Пелоси в 2008 году. - Ее сила - в инсайдерской, коалиционной и организаторской игре".
 

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