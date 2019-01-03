Ирак сможет наносить удары по ИГ в Сирии без согласования с Дамаском

Президент Сирии Башар Асад санкционировал нанесение Ираком ударов по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без предварительного разрешения Дамаска на проведение соответствующей операции. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Багдад и Дамаск координируют свои усилия в Сирии на фоне объявленного Вашингтоном вывода американских войск.

29 декабря Асад получил от премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди послание, в котором глава правительства призвал к согласованию действий по "борьбе с терроризмом".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные после вывода контингента при необходимости смогут использовать Ирак как базу для операций в Сирии.