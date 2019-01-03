Венеция вводит налог на въезд для туристов

Все туристы, прибывающие в Венецию, скоро будут обязаны платить специальный налог. Власти говорят, что это необходимо для поддержания чистоты и порядка в городе, который с трудом выдерживает огромный наплыв посетителей.

Размер налога будет колебаться от 2,5 до 10 евро в зависимости от сезона. Эта мера стала частью бюджета города на новый год и начнет действовать с июля.

Новый сбор в первую очередь коснется тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки: например, пассажиров круизных лайнеров, которые сегодня освобождены от туристического налога. Те туристы, которые приезжают в город на несколько дней, уже платят подобный налог, входящий в стоимость отельных номеров и съемных квартир.

Городские власти рассчитывают, что новый налог может ежегодно приносить в бюджет Венеции до 50 млн евро.

"Расходы на поддержание чистоты исторического центра и на его безопасность особенно важны, и многие годы они покрывались самими венецианцами. Я благодарю тех, кто поможет сохранять чистоту в Венеции и делать жизнь венецианцев более комфортной", - сказал мэр города Луиджи Бруньяро в интервью газете Repubblica.

При этом в своем "Твиттере" градоначальник заверил, что те, кто приезжает в Венецию на работу или учебу, будут освобождены от налога.

Введение налога поддержали и представители туристической отрасли.

"Те, кто прибывает [в Венецию] утром и уезжает вечером, мало что привносят в нашу экономику, но увеличивают нагрузку на городские службы; они должны понимать, что не все здесь бесплатно. Это настоящая победа для города", - заявил глава Венецианской ассоциации отельеров Клаудио Скарпа.

"Наши исторические городские центры - это музеи, и это правильно, когда посетители платят за их посещение, как за вход в музей", - говорит глава группы отельеров Federalberghi Бернабо Бокка.

Аналогичные налоги уже действуют в других регионах Италии: на Липарских островах и на острове Лампедуза.

Как ожидается, новый налог будет включен в том числе в тарифы авиационных и железнодорожных билетов.

Местные жители уже давно жалуются властям на огромный наплыв туристов, отмечая, что это плохо сказывается как на историческом облике города, так и на повседневной жизни горожан.

Главной угрозой для города жители называют толпы туристов с океанских лайнеров: каждый год в портах Венеции останавливаются до 600 таких судов.

За судьбу города беспокоятся и в ЮНЕСКО: летом 2019 года организация должна принять решение о том, нужно ли включать исторический центр города в список памятников, находящихся под угрозой исчезновения.