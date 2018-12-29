Брюссель намерен ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег в Евросоюзе. В частности, как сообщает Financial Times, речь идет о создании единого европейского агентства, которое будет заниматься проверкой работы национальных банков, получив часть полномочий регуляторов европейских стран.

"У нас есть правила и на самом деле довольно строгие. Таким образом, вопрос в том, насколько равномерно они применяются по всему ЕС", - заявил в интервью Financial Times замглавы Еврокомиссии по вопросам евро Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, планы по созданию организации, которая сможет координировать и в какой-то мере контролировать действия национальных регуляторов, уже получили поддержку на правительственном уровне.

Нынешние правила ЕС предполагают, что национальные банки сами должны проводить проверку своих клиентов, а регуляторы - контролировать соблюдение требований по надлежащей проверке клиентов. Существуют также законодательные требования к национальным властям об обмене информацией о подозрительных финансовых потоках.

По словам Домбровскиса, сейчас прорабатываются различные варианты ужесточения контроля. Но, по словам еврокомиссара "ясно, что существует проблема с правоприменением".

Стремление к ужесточение контроля связано с тем, что в течение последних нескольких месяцев в Европе разразились сразу несколько громких банковских скандалов.