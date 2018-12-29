Обвал на биржах планеты предвещает спад мировой экономики

Для мировой экономики 2018 год был вполне успешным. Для мировых фондовых и сырьевых рынков он был плохим, даже очень плохим. Поскольку биржи являются пусть и не безошибочным, но все же достаточно точным барометром будущих экономических тенденций, напрашивается вывод: 2019 год окажется для международных инвесторов и в целом для бизнеса по меньшей мере непростым. В различных аналитических обзорах даже замелькало уже слово рецессия. Иначе говоря: кризис.

Европа и Азия в большом минусе

В Европе особенно неудачным 2018 год был для DAX - важнейшего биржевого индекса Германии, крупнейшей экономики континента. Впервые за семь лет он завершил год в минусе, причем потери составили более 18 процентов. Столь серьезного падения DAX не знал с 2008 года - со времени всемирного финансово-экономического кризиса. В результате индекс оказался 28 декабря, в последний биржевой день перед новогодними праздниками, на самом низком уровне за минувшие два года.

Сопоставимая картина и на других важнейших торговых площадках ЕС. Примерно на 12-17 процентов снизились по итогам 2018 года ключевые биржевые индексы Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Крупнейший по капитализации фондовый рынок Азии, японский, тоже оказался в минусе впервые за семь лет. Самый известный индекс Японии, Nikkei 225, потерял за год 12 процентов, индекс Topix, охватывающий существенно большее число акций и потому более репрезентативный, снизился на 18 процентов.

Еще более серьезные потери понес рынок акций Китая. Shanghai Composite и CSI 300, два важнейших биржевых индекса главного до недавних пор локомотива мировой экономики, упали за год примерно на 25 процентов.

На биржах США настроение резко испортилось к концу года

Да и в США хорошо начавшийся биржевой год завершился падением основных индексов. Dow Jones, в котором объединены крупнейшие акционерные общества страны, и индекс широкого рынка S&P 500 снизились к вечеру 28 декабря примерно на 7 процентов. Nasdaq 100, объединяющий важнейшие технологические компании, потерял свыше 2 процентов.

На фоне европейских и тем более азиатских обвалов потери в Америке на первый взгляд выглядят весьма умеренными. Однако следует учитывать, что еще в конце сентября-начале октября американские индексы находились на историческом пике. Но затем долго царившая эйфория по поводу экономической политики Дональда Трампа и особенно его налоговой реформы вдруг закончилась. С тех пор Nasdaq 100, к примеру, потерял свыше 17 процентов.

Иными словами, если в Германии DAX сдавал позиции на протяжении практически всего года, то в Америке широкомасштабная распродажа акций началась лишь около трех месяцев назад и с тех пор шла по нарастающей. Любители статистики обнаружили, что столь плохого декабря индекс Dow Jones не переживал с 1931 года, а ведь тогда был самый разгар Великой депрессии.

Причины замедления роста глобального ВВП

Таким образом, 2018 год с более или менее крупным минусом завершили фондовые биржи сразу шести крупнейших экономик планеты: США, Китая, Японии, Германии, Великобритании и Франции. Это предвещает если не рецессию, то по меньшей мере заметное снижение темпов роста ВВП как в самих этих странах, так и в целом в мире. Международные инвесторы распродают акции, поскольку не ждут дальнейшего существенного роста прибыли акционерных обществ в условиях глобального торможения.

А оно происходит из-за нарастающих экономических проблем, вызванных, в частности, следующими факторами: американо-китайская торговая война, рост процентных ставок в США и значительное укрепление доллара, особенно по отношению к валютам стран с развивающимися экономиками (например, Турция, Россия, Бразилия, Южная Африка), предстоящий выход Великобритании из ЕС и появление все новых протекционистских барьеров на планете.

Нефть дешевеет из-за ожиданий охлаждения экономики

На охлаждение мировой экономики настраиваются и сырьевые рынки. Во всяком случае, именно этим можно объяснить падение нефтяных котировок, продолжающееся несмотря на то, что страны ОПЕК в начале декабря вновь договорились с Россией и целым рядом других не входящих в этот картель стран-экспортеров нефти о сокращении добычи (сделка ОПЕК+).

По итогам всего 2018 года нефть марки Brent подешевела примерно на 20 процентов. А вот по сравнению с годовым пиком в начале октября этот европейский сорт (на который ориентируются и российские экспортеры нефти) потерял в цене уже порядка 40 процентов.

Бросается в глаза, что широкомасштабная распродажа нефтяных фьючерсов началась около трех месяцев назад практически одновременно с обвалом на фондовом рынке США: засомневавшись в перспективах роста американской и мировой экономики, международные инвесторы начали избавляться как от акций, так и от основного энергоносителя.

А заодно и от металлов. В 2018 году подешевели, в том числе весьма заметно, к примеру, алюминий, медь, никель, свинец, цинк. В то же время золото с середины ноября быстро дорожало. Это является дополнительным подтверждением того, что международные инвесторы настраиваются на неспокойный и, возможно, даже кризисный 2019 год и поэтому прикупают традиционный защитный актив.

Тем не менее золото так и не смогло к концу декабря выйти на уровень хотя бы начала января, так что по итогам 2018 года оно подешевело приблизительно на 2 процента. Конкретно для России это означает, что ее сильно выросшие в последние годы золотые резервы за минувшие 12 месяцев не только не прибавили в цене, но даже немного снизились.