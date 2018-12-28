Европейцам придется дополнительно выплатить миллиарды в бюджет ЕС в случае «жесткого» Brexit

Комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что оставшиеся 27 государств-членов Евросоюза столкнутся с огромными расходами, если Великобритания не заплатит обещанные 39 млрд фунтов стерлингов за выход из блока, сообщает Daily Mail.

Эта сумма покрывает вклад Великобритании в годовые бюджеты ЕС до конца 2020 года, когда должен завершиться переходный период Brexit.

Она также покрывает текущие расходы, которые Великобритания согласилась нести, включая вклад в пенсии работников ЕС и расходы на пребывание в некоторых учреждениях ЕС.

Если Великобритания покинет блок без выплаты этих денег, Брюссель столкнется с нехваткой финансирования.

Эттингер предупредил, что только Германии может потребоваться потратить сотни миллионов евро для финансирования дефицита.

Его комментарии предполагают, что 27 стран-членов ЕС, оставшихся в блоке, могут заплатить в бюджет еще миллиарды.

Некоторые сторонники Brexit, включая бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй отказаться от выплаты денег за выход из ЕС, пока Брюссель не согласится на торговую сделку.

Британское Управление бюджетной ответственности (OBR) заявило, что, хотя большая часть денег будет выплачена в течение следующих пяти лет, страна будет выплачивать часть средств в бюджет ЕС до 2064 года.