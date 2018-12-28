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Китай построит первую мощную систему хранения энергии
09:49 28.12.2018 |
После знакового успеха «Большой батареи Tesla», изменившей энергорынок Австралии, стало очевидно, что крупномасштабные системы хранения энергии просто необходимы для эффективного использования ВИЭ. Теперь к тренду подключается один из самых серьезных игроков - Китай.
Китай одобрил пилотный проект по строительству крупномасштабной системы хранения энергии в провинции Ганьсу. Он обеспечит стабильность сети и позволит увеличить объемы внедрения возобновляемых источников, пишет Терминал.
Первая фаза проекта на 750 МВт*ч потребует $174 млн инвестиций. Ожидается, что ее строительство завершится уже в 2019.
Суммарная мощность чистых электростанций в Китае достигла в этом году 706 ГВт. Новая система хранения энергии будет сглаживать пики и провалы генерации ветровых и солнечных установок, производительность которых слишком зависит от погодных условий.
Последующее увеличение мощности проекта в Ганьсу будет напрямую зависеть от потребностей энергосети и ситуации на рынке.
В окончательном виде проект будет крупнейшей системой хранения энергии, по меньшей мере, в Китае.
Самой яркой иллюстрацией того, как такие проекты могут изменить рынок, сейчас является литий-ионная «батарейка» Hornsdale Power Reserve на 100 МВт/129 МВт*ч, которую год назад Tesla установила в Южной Австралии.
За это время она сэкономила потребителям $40 млн - именно на эту сумму сократились платежи за услуги местной энергосети FCAS. «Мегабатарея» ткже возродила конкуренцию на энергетическом рынке штата и рекордно снизила цены на электричество.
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