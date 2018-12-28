Бюджетный кризис в США завершится не ранее 2019 года

Блокировка принятия нового бюджета США вероятнее всего, продлится до начала нового, 2019 года. В четверг, 27 декабря, американский Сенат буквально через несколько минут после начала заседания решил перенести его на 31 декабря, причем обсуждение проекта бюджета начнется лишь 2 января, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Конгрессе.

С полуночи 22 декабря в США началась процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег - "шатдаун". До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть чиновников отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Другие, которых нельзя отправить в отпуск, должны продолжать работу без оплаты.

Главным камнем преткновения в обсуждении бюджета является требование президента США Дональда Трампа к американскому Конгрессу выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Представители Демократической партии и некоторые республиканцы отклоняют это требование. Перед началом заседания 27 декабря Трамп и демократы возложили друг на друга ответственность за "шатдаун". Президент США заявил, что не собирается уступать в споре о стене.