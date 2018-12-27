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ОПЕК и РФ отказались от создания «суперкартеля»
17:48 27.12.2018 |
ОПЕК и Россия решили не создавать специальный институт для продолжения сотрудничества в рамках договоренностей по стабилизации мирового рынка нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак (на фото). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
Это решение было принято из-за «бюрократических заморочек» и санкций. «Уже сошлись во мнении, что не будет такой организации», - сказал российский чиновник.
«По сути, ничего не поменяется. Это [будет] не организация, это некий механизм взаимодействия - собираться, обсуждать, принимать какие-то меморандумы, резолюции совместные. Все равно это на добровольной основе», - сказал министр. По его словам, участники будут работать в рамках секретариата ОПЕК, но возможно будет привлечен независимый представитель от нерезидента Организации.
По словам Новака, создание специального института чревато сложностями, связанными, помимо прочего, с бюрократией, а также с самим картелем и «американской стороной». «Не-ОПЕК, я думаю, не согласятся [создавать институт], чтобы не попасть под какие-то дополнительные санкции. Плюс взносы это потребует, которые достаточно сложный процесс», - заключил он.
Как сообщал enkorr, в конце 2016 г. члены ОПЕК (кроме Ливии и Нигерии) и 10 нерезидентов картеля во главе с РФ договорились о согласованном сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн барр./сут. (б/с). В результате реализации этих договоренностей стоимость нефти Brent выросла с $55,70/барр. (январь 2017 г.) до $86/барр. (начало октября 2018 г.)
В декабре 2018-го после очень сложных переговоров между РФ и членами картеля, нефтедобывающие государства согласовали сокращение производства «черного золота» на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 г. Из них на долю ОПЕК придется 800 тыс. б/с.
В июле этого года Александр Новак заявлял о том, что новая организация на платформе группы ОПЕК+, прозванная отраслевыми журналистами «суперкартелем», заработает 1 января 2019 г. Предполагалось, что лидерами этой постоянной структуры, создаваемой на базе 24 стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, станут Россия и Саудовская Аравия. В частности, они получат больший вес при принятии важных решений.
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