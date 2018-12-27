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ЕЦБ ожидает замедления роста мировой экономики в 2019г из-за усиления протекционизма
16:20 27.12.2018 |
Глобальный экономический подъем замедлится в 2019 году, поскольку растущий протекционизм ограничивает мировую торговлю, говорится в экономическом бюллетене Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованном в четверг.
Эксперты ЕЦБ отмечают, что экономическая активность в мире становится все более неравномерной и сигналы ослабления импульса к росту проявляются все очевиднее.
Рост глобальной торговли замедлился, и неопределенность в отношении будущих торговых отношений в мире растет, говорится в бюллетене европейского ЦБ.
"Увеличение глобальной экономической активности, как ожидается, замедлится в 2019 году и останется устойчивым впоследствии. Глобальное инфляционное давление, вероятно, будет расти медленно в связи с сокращением объема неиспользуемых мощностей в экономике", - отмечают эксперты ЕЦБ.
Ослабление темпов подъема мировой экономики создаст проблемы для стран еврозоны, имеющих существенную долговую нагрузку, отмечают в ЕЦБ.
"Для стран с высокой долговой нагрузкой очень важны меры для ее снижения, поскольку крупные долги делают государства очень уязвимыми в случае экономических спадов в будущем или новых витков нестабильности на финансовых рынках", - говорится в бюллетене.
Европейский Центробанк в декабре завершает программу количественного смягчения (QE), общий объем которой составил 2,6 трлн евро.
Однако ЕЦБ сохранит существенные стимулы - он намерен реинвестировать доходы от погашения долговых бумаг, приобретенных в рамках QE в полном объеме. Причем, это, как ожидается, будет происходить в течение продолжительного периода времени после начала повышения ключевых процентных ставок.
В ходе заседания ЕЦБ, состоявшегося ранее в этом месяце, руководство банка подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
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