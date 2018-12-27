Средний класс Китая пострадал от дефолта по теневому банкингу

Многие представители китайского среднего класса несут крупные проблемы из-за повторяющихся дефолтов на рынке теневого банкинга. Финансовые продукты, обещавшие высокую доходность, показались привлекательными многим, отмечает Financial Times. Однако полностью оценить масштаб бедствия сложно, так как несостоявшиеся инвесторы предпочитают молчать о своих потерях.

Многие потери были связаны с платформами однорангового кредитования. В I квартале 2018 года объем непогашенных кредитов в Китае превысил 1,2 трлн. юаней ($174 млрд.), однако, сократился до 800 млрд. после того, как сотни платформ были закрыты. Однако обанкротившиеся компании забрали с собой и инвестиции своих клиентов.

Тем не менее, трудно оценить реальный объем теневого банковского сектора КНР, который привлекает индивидуальные и корпоративные сбережения процентными ставками, превышающим официальные депозитные ставки и выдающих займы под более высокие проценты. В теневые банковские учреждения вовлечены не только одноранговые платформы, но и трастовые компании, продающие продукты по управлению активами, онлайн-компании, ломбарды и большое количество неформальных кредиторов. Эксперты, опрошенные FT, полагают, что в секторе происходит значительный рост.

Согласно декабрьскому отчету Moody's, около 169 млн китайцев, или около 12% населения, инвестировали в онлайн-продукты по управлению активами, что на 66% больше, чем два года назад. По сути, они вкладывают деньги в теневую банковскую систему.

Другие статистические данные, цитируемые Moody's, также указывают на то, что средства, находящиеся под управлением одноранговых платформ, удвоились за последние два-три года. Резкий рост онлайн-инвестиций отражает "желание получать прибыль выше ставок по депозитам", говорится в заявлении агентства.

Частные лица и компании со сбережениями, включая государственные предприятия и некоторые предприятия с иностранными инвестициями, предоставляют кредиты на рынке небанковского финансирования. Это на руку малым предприятиям, которые плохо обслуживаются официальными банками, физическим лицам без кредитных карт и более крупным предприятиям, которые исчерпали свои возможности для заимствований у государственных банков.

Теневой бизнес привлекает и крупных заемщиков. Так по данным Financial Times, китайский конгломерат HNA привлек миллиарды через одноранговые платформы и другие небанковские каналы финансирования. В августе, на фоне роста числа отключений таких платформ, компания не смогла произвести оплату отдельным инвесторам, включая некоторых своих сотрудников.

Китайское правительство впервые было предупреждено о рисках, связанных с теневым банкингом во время ряда серьезных обвалов в 2015 году, после серии шумных акций протеста и даже гражданских арестов среди инвесторов из среднего класса. В апреле 2017 года президент Китая Си Цзиньпин заявил, что "финансовая безопасность является важной частью национальной безопасности". При этом за ситуацией внимательно следят правоохранительные органы. Так что наученные горьким опытом инвесторы предпочитают терять свои деньги молча.