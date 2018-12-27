Ирану придется отменить топливные субсидии

Согласно последним данным Центрального банка Ирана дефицит государственного бюджета в первые шесть месяцев текущего иранского года, который начался 21 марта 2018 г., увеличился на 105% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отчасти это произошло из-за значительных расходов на топливные субсидии.

До весны правительству Хасана Роухани придется предоставить иранским автовладельцам не менее 180 трлн риалов ($4,29 млрд) скрытых субсидий. Однако эти дотации стали непосильной ношей для бюджета, после того как Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против нефтяного, банковского и других ключевых секторов экономики Ирана.

В первые шесть месяцев иранского года благодаря доходам от продажи нефти было сформировано более 37% бюджетных ресурсов.

При этом рекордный дефицит сопровождался масштабным нелегальным вывозом топлива за рубеж, во многом из-за девальвации риала в последние месяцы. Суточное потребление бензина в Иране достигает почти 88 млн литров. В то же время контрабанда топлива составляет от 20 млн до 40 млн литров в день. Прибыль, полученная от незаконной продажи каждого литра бензина, как минимум в пять раз превышает прибыль, полученную на официальных автозаправках страны. Как итог, согласно самой скромной оценке контрабандисты топлива зарабатывают около 200 трлн риалов ($4,76 млрд) в год или чуть более половины суммы, которую иранцы ежемесячно получают в форме денежных компенсаций.

Благодаря отмене неадресных субсидий правительство сможет без труда сбалансировать свои доходы и расходы и избавиться от хронического ежегодного бюджетного дефицита. В идеале это могло бы повысить уровень жизни самым бедным слоям общества, улучшить сеть общественного транспорта, снизить налоговую нагрузку на бизнес в нынешних неблагоприятных экономических условиях и расширить инфраструктуру страны. Однако для администрации Роухани будет нелегко отменить топливные субсидии, отмечает Al Monitor.

Во-первых, существует мощная оппозиция реформе энергетических субсидий не только в правительственных кругах, но и в парламенте. Так, в сентябре глава энергетической комиссии парламента Ферейдун Хассанванд прямо заявил, что законодательный орган не позволит правительству поднять цены на бензин.

Для реформирования системы топливных субсидий необходим консенсус между всеми ветвями власти. С одной стороны, законодатели считают реформу эквивалентной росту цен. С другой стороны, они полагают, что единственной целью для таких радикальных мер является снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет, то есть правительство Роухани хочет решить свои бюджетные проблемы с помощью повышения цен на горючее.

Это, с точки зрения законодателей, не что иное, как усиление давление на общество и, следовательно, на избирателей, что недопустимо накануне парламентских выборов. Кроме того, хорошо известно, что многие депутаты участвуют в незаконных схемах по вывозу топлива за рубеж.

Во-вторых, в Исламской Республике широко распространены популистские экономические теории. Согласно им подобные реформы чрезвычайно опасны, так как могут вызвать негативные социальные и политические последствия. Высокопоставленные иранские чиновники, как правило, согласны с этим и с нежеланием идут на сокращение государственных дотаций.

Кроме того, иранские власти в течение длительного времени привыкли вмешиваться в экономическую сферу с помощью ценового контроля. Они, как правило, не учитывают роль ценообразования при распределении ограниченных ресурсов, а любые скачки цен называют абсурдными и необоснованными.

Еще один важный момент заключается в том, что население воспринимает реформу топливных субсидий лишь как желание правительства поднять цены. Именно поэтому большинство иранцев, реальные доходы которых и так сильно сократились от девальвации национальной валюты, не поддерживают данную инициативу.

Следует также учитывать и то, что за последние несколько лет администрация Роухани в значительной степени утратила свой авторитет из-за плохого управления экономикой.

Тем не менее, несмотря на вышеназванные преграды, иранскому правительству придется пересмотреть топливные субсидии и повысить цены на бензин, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет.

Кроме того, реформа субсидий соответствует целям "Шестилетнего плана развития Ирана (2016-2021 гг.)", в котором прогнозируется, что реализация данного шага добавит к общей инфляции максимум 2%. Это не очень большая цифра с точки зрения ожидаемой выгоды и нынешнего уровня инфляции в 35%.