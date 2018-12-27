Глобальные трейдеры останавливают поставки продовольствия в Иран из-за санкций США

Cargill, Bunge и другие мировые трейдеры приостановили сделки с Ираном по поставкам продовольствия, поскольку санкции США парализовали банковские системы, необходимые для обеспечения платежей, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Продовольствие, медикаменты и другие товары гуманитарного назначения освобождаются от санкций, которые Вашингтон вновь ввел в этом году.

Тем не менее американские санкции заставили многие иностранные банки воздерживаться от бизнеса с Ираном, включая гуманитарные сделки. Многие небольшие банки, которые работали с Ираном в рамках предыдущего раунда санкций, на этот раз прекратили операции.

"Нет реальной возможности оплаты с использованием существующих механизмов, и многие международные трейдеры пока не могут вести бизнес", - рассказал европейский источник Reuters.

Западные и иранские торговые источники сообщили, что американские группы Cargill и Bunge, а также сингапурская Olam были в числе тех, кто не смог заключить новые экспортные сделки на поставки пшеницы, кукурузы и сахара-сырца или других товаров, поскольку западные банки не будут обрабатывать платежи по сделкам с Ираном.

Как сообщали "Вести.Экономика", в августе Вашингтон ввел санкции, касающиеся иранского автомобильного сектора, торговли золотом и другими ключевыми металлами.

В начале ноября США восстановили дополнительные санкции против Ирана в попытке оказать давление на Исламскую Республику. Объектами санкций стали в первую очередь нефтяной сектор ближневосточной страны, а также банковская отрасль, судостроение и морские перевозки.

Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить специальные исключения для восьми стран, позволив им временно импортировать нефть из Ирана даже после введения санкций.

Международный суд ООН в октябре обязал США обеспечить, чтобы санкции против Ирана не затрагивали гуманитарную помощь и не влияли на безопасность гражданской авиации.