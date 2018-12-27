Компании США не желают раскрывать детали, касающиеся источников выручки

Американские компании демонстрируют нежелание раскрывать детали, касающиеся источников выручки, в своей отчетности, пишет The Wall Street Journal.

Между тем в текущем году вступили в силу новые правила, обязывающие компании указывать более подробную информацию о выручке, с тем чтобы инвесторы могли понять, какие экономические факторы влияют на размер показателя и распределение выручки в пределах отчетного периода. Многие фирмы проигнорировали это и не стали вносить изменения в свою отчетность после введения новых правил.

В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в августе обратилась к Amazon с запросом раскрыть долю выручки, получаемой от продажи товаров подписчикам сервиса Amazon Prime, однако компания ответила, что эта информация является несущественной.

Ранее компания Amazon сообщила, что число подписчиков сервиса в мире превысило 100 млн человек, а число поставленных товаров этой категории пользователей в 2017 г. составило 5 млрд единиц.

Ford ранее отказался сообщать отдельно о выручке от продажи автомобилей и автозапчастей, а Amazon не сочла нужным выделять выручку от видеосервиса YouTube в отдельную категорию, несмотря на запрос SEC.

Представители SEC пока не предпринимают решительных мер, однако сигнализировали о планах обратить повышенное внимание на то, как компании отчитываются о выручке, уже в следующем году.

Инвесторы приветствуют такие перемены. Как показал опрос организации CFA Institute, 73,6% опрошенных инвесторов считают, что компании недостаточно подробно раскрывают информацию о выручке по сегментам.