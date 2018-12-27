Суд в США обязал КНДР выплатить 500 млн долларов из-за смерти студента

Отто Уормбир на пресс-конференции в Пхеньяне

Суд в США обязал Северную Корею выплатить компенсацию в размере более 500 млн долларов из-за смерти американского студента Отто Уормбира, скончавшегося после тюремного заключения и предполагаемых пыток в КНДР. Судья Берил Хауэлл из окружного суда в Вашингтоне в понедельник, 24 декабря, признала КНДР виновной в пытках, захвате заложника и внесудебной казни 22-летнего американца.

"Тоталитарный режим в Пхеньяне использовал Уормбира в качестве пешки в своем всемирном мошенничестве и конфронтации с США", - указала судья. Родители Уормбира выразили благодарность Берил Хауэлл за "продуманное решение", в соответствии с которым северокорейское руководство было признано "юридически и морально" ответственным за смерть их сына.

Решение вашингтонского суда имеет лишь символическое значение, поскольку в США отсутствуют механизмы для взыскания компенсации с Северной Кореи. У КНДР также нет имущества в США, которое можно было бы арестовать в качестве обеспечительной меры.

22-летний Отто Уормбир умер в июне 2017 году вскоре после того, как был доставлен из КНДР в США в состоянии комы со следами пыток на теле. Уормбир приехал в Северную Корею в декабре 2015 года в составе туристической группы из Китая. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна при попытке вывезти политический пропагандистский плакат. В суде студента признали виновным в "преступлении против государства". Незадолго до оглашения приговора состоялась пресс-конференция, на которой Уормбир, не скрывая слез, просил прощения у северокорейского народа, назвав попытку похитить плакат "самой ужасной ошибкой в жизни".