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Население Японии сократилось рекордными темпами в 2018 году
15:00 26.12.2018 |
В Японии в этом году зафиксирована наибольшая естественная убыль населения за всю историю наблюдений, сообщает CNN.
В стране также зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. Количество детей, родившихся в 2018 г., составило 921 тыс. и оказалось минимальным с начала наблюдений в 1899 г., свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Число новорожденных сократилось на 25 тыс. по сравнению с 2017 г., и этот показатель остается ниже отметки 1 млн третий год подряд.
Смертность в 2018 г. достигла максимального за послевоенное время уровня 1,369 млн человек. Естественная убыль населения достигла рекордно высокого уровня - 448 тыс. человек.
Общая численность населения страны в этом году составила 124 млн человек. К 2065 г., как ожидается, она сократится примерно до 88 млн.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится предотвратить сокращение населения до менее 100 млн к 2060 г. В 2017 г. правительство объявило о выделении 2 трлн иен ($18 млрд) на распространение бесплатного дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 5 лет и для детей в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей, а также на сокращение времени ожидания в детских садах.
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