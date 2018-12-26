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Турция перебрасывает вооружение на границу с Сирией
07:19 26.12.2018 |
Турецкое военное командование в ночь на воскресенье, 23 декабря, начало перебрасывать вооружение к северу Сирии: из турецкой провинции Хатай в провинцию Килис. Конвой включает в себя танки, гаубицы, пулеметы и автобусы для командования, сообщает турецкое агентство DHA. По его оценке, переброшены около 100 транспортных средств.
В районе Манбиджа находятся военные США
Часть вооружения будет расположена на границе, еще часть направится в Сирию через район Элбейли, который находится в провинции Килис, уточняет DHA. Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщает, что около 50 транспортных средств уже пересекли границу с Сирией в районе сирийского города Манбидж, который расположен в 45 километрах от Элбейли.
Представители курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) летом этого года заявили, что покидают Манбидж после угроз Турции начать там военную операцию. Сейчас в районе Манбиджа находятся американские военные, так что Турция обещала США перенести свое наступление на более поздний срок, сообщает агентство AP.
WP: Трамп сказал Эрдогану, что "уходит" из Сирии
Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о выводе американских войск из Сирии. Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Трамп сообщил о своем намерении еще 14 декабря, заявив: "Знаете что? Она (Сирия. - Ред.) ваша. Я ухожу". Об этом разговоре сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным NBC News, Эрдоган лично заверил Трампа, что завершит уничтожение боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии.
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