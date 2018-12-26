Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой

Часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 25 декабря, отвечая на вопрос журналистов о возможности прекращения "шатдауна".

"Не могу сказать вам, когда правительственные (учреждения. - Ред.) откроются. Могу сказать лишь, что это не произойдет, пока у нас не появится стена, или забор, - называйте как хотите", - подчеркнул он.

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса.

"Мы не сможем обойтись без барьерных сооружений. Мы не сможем обойтись без стены", - отметил он.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение погранпостов, однако выступают против возведения заграждений.

В чем причина "шатдауна"?

Ранее, 21 декабря, Конгресс США не утвердил проект бюджета из-за разногласий в связи с требованием Трампа выделить бюджетные средства в размере 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Демократы соглашаются направить на эти цели лишь 1,3 млрд. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали проект.

Начавшийся 22 декабря из-за отсутствия финансирования "шатдаун" федеральных учреждений грозит продлиться как минимум до 3 января, после чего начнет работу новый, избранный в ноябре созыв Конгресса, и демократы составят большинство в Палате представителей.

"Шатдаун" затрагивает госучреждения, финансируемые непосредственно Конгрессом США. Однако он не распространяется на ключевые для обеспечения безопасности государства сферы: армию, полицию, суды.