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Трамп назвал преемника Мэттиса на посту главы Пентагона
07:07 26.12.2018 |
Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года будет замглавы Пентагона Патрик Шанахан, заявил президент Дональд Трамп. Шанахан сменит на этом посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.
"Рад сообщить, что наш талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан примет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года. У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра", - написал Трамп в "Твиттере".
Об отставке Мэттиса было объявлено 21 декабря.
Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с американским лидером.
"Генерал Джим Мэттис уйдет с почетом на покой в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал Трамп в "Твиттере". - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в вопросах снабжения новой боевой техникой".
За два дня до этого Белый дом объявил о начале вывода войк из Сирии, а Дональд Трамп заявил о победе над экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии.
Не сошлись во взглядах
Полуторастраничное письмо Мэттиса, датированное 20 декабря, не оставляет повода сомневаться в причинах его ухода из администрации Трампа.
"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".
Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.
"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, (...) продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.
Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.
"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.
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