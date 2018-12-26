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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спецпосланник Трампа уходит в отставку из-за вывода войск из Сирии

07:01 26.12.2018 |

Мир

Высокопоставленный американский дипломат, координировавший борьбу с группировкой "Исламское государство", подал в отставку в знак несогласия с решением президента Дональда Трампа о выводе американских сил из Сирии.

Бретт Макгурк, занимавшийся вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ, планировал уйти со своего поста в феврале, однако не стал дожидаться назначенного срока из-за неожиданного решения президента.

Трамп у себя в "Твиттере" обратил внимание на то, что отставка Макгурка ожидалась в феврале. "Играет на публику? Фейковые новости делают из этого нечто большое, хотя ничего не случилось", - написал он.

Это уже вторая громкая отставка за последние дни, вызванная несогласием с внешней политикой Трампа. Ранее заявление об уходе со своего поста направил Трампу министр обороны США Джеймс Мэттис.

Макгурк - опытный дипломат, он был назначен на пост специального посланника по борьбе с ИГ еще в 2015 году при президенте Бараке Обаме.

Он настаивал на том, что операции американских военных в Сирии должны продолжаться.

"Нам следует сохранять свое присутствие в Сирии и обеспечить сохранение стабильности в контролируемых районах, - говорил он. - Было бы безрассудным заявлять, что с исламским халифатом покончено и теперь можно уйти. Я думаю, с этим согласится любой, что изучал конфликт в Сирии".

Отставка Макгурка последовала сразу за уходом с поста министра обороны Джеймса Мэттиса, который также выступал против вывода американских сил из Сирии, а также сокращения военного присутствия в Афганистане.

Как демократы, так и республиканцы в конгрессе высказывают обеспокоенность в связи с отставкой генерала Мэттиса. Сенаторы Митч Макконнелл и Марко Рубио заявили, что это наносит ущерб имиджу и интересам США на мировой арене.

Что стоит за отставкой Макгурка?

В своем письме с просьбой об отставке Макгурк пишет, что экстремисты из ИГ в Сирии отступили, но окончательно еще не разбиты. По его словам, вывод американских сил из Сирии создаст там условия, которые в свое время способствовали появлению ИГ.

В письме к своим сотрудникам, которое приводит газета New York Times, Макгурк указывает, что решение Трампа о выводе американских сил стало для него потрясением и представляет собой полный пересмотр политики, проводившейся Вашингтоном.

"Это решение оставило наших партнеров по коалиции в замешательстве, а наши союзники на поле боя сбиты с толку", - пишет дипломат.

"В итоге я пришел к выводу, что не смогу следовать новым указаниями президента и сохранять при этом верность своим принципам", - пишет Макгурк.

Как отмечает DW, в мае 2017 года Турция призвала США уволить Макгерка. В Анкаре заявили, что Макгёрк, назначенный на свой пост еще экс-президентом США Бараком Обамой, оказывает поддержку запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и курдским Отрядам народной самообороны (YPG).

Что говорит Трамп

В среду президент Дональд Трамп объявил о своем решении вывести около двух тысяч американских военнослужащих из Сирии. Он утверждает, что группировке ИГ нанесено поражение.

В субботу президент продолжал настаивать, что это решение было правильным, и что теперь, после поражения исламистов, другие партнеры по коалиции могут заняться ситуацией в Сирии.

Однако союзники США и даже высокопоставленные республиканцы в конгрессе не согласны с этими утверждениями американского президента, они опасаются возрождения "Исламского государства".

Альянс Демократические силы Сирии, основу которого составляют курдские отряды народной самообороны, также предупредил Трампа, что ИГ может возродиться.

Американские военные помогли разбить большинство джихадистских отрядов на северо-востоке Сирии, но отдельные очаги сопротивления остаются.

Согласно недавнему американскому отчету, в Сирии по-прежнему находится около 14 тыс. боевиков, еще больше их базируется в соседнем Ираке.

 

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