Финансовые новости
- |
- 22.12.18
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Атака дронов в Гатвике: полиция задержала двух подозреваемых
08:36 22.12.2018 |
Британские полицейские задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который больше суток был парализован из-за отмены рейсов. В пятницу аэропорт возобновил работу.
Аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу. "В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.
О личностях арестованных ничего не сообщается. Полиция не разглашает ни возраст, ни пол, ни место их задержания. Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.
Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.
Аэропорт Гатвик, второй по загруженности в Великобритании, был вновь открыт в пятницу, после того как закрывался на 36 часов. В результате в канун Рождества не смогли совершить перелеты более 120 тысяч человек.
Десятки человек сказали Би-би-си, что уже отказались от планов на Рождество, поскольку развитие ситуации не внушает оптимизма. Многие потратили деньги на авиабилеты на рейсы из других аэропортов и на отели.
Вечером в пятницу руководство аэропорта снова приняло решение временно приостановить работу из-за появления в воздухе подозрительных дронов. Аэропорт закрылся около 17 часов по Гринвичу, через полтора часа полеты возобновились.
"Мы только что получили сообщения о том, что был замечен еще один беспилотник, мы проверяем эту информацию. На время проверки мы приняли решение отменить рейсы в качестве меры предосторожности", - сказала представитель аэропорта.
Нескольким самолетам запретили совершить посадку и им пришлось кружить в небе над Гатвиком. Минобороны Британии не подтвердило информацию о появлении дронов. Полиция графства Сассекс сообщила о начале расследования инцидента.
Первый раз Гатвик закрыли в девять часов вечера в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника. В интервью Би-би-си операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разрушитель мифов: Почему Коломойский уважает Януковича больше Порошенко
|Почему УПЦ МП все равно потеряет имя
|Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП - МЭРТ
|Глава Пентагона Джеймс Мэтисс объявил о своей отставке из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Разведка США нашла признаки российского вмешательства в выборы 2018 года
|Допинговый скандал: РУСАДА снова на грани отстранения
|Атака дронов в Гатвике: полиция задержала двух подозреваемых
|В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента
|В США наступил «шатдаун» из-за спора о стене на границе с Мексикой
|ЕС и Япония ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли
Это интересно
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам