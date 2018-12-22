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В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента
08:24 22.12.2018 |
США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино.
По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.
"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине", - сказал Р.Палладино.
Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.
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