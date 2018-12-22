В США наступил «шатдаун» из-за спора о стене на границе с Мексикой

Прекращение работы части госучреждений в США вступило в силу после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика.

Президент США Дональд Трамп накануне пообещал "очень долгий" "шатдаун" (government shutdown), если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Тем временем фондовые рынки США пережили худшую неделю за 10 лет.

Трамп требует выделить на этот проект 5,7 млрд долларов. Палата представителей США в четверг одобрила финансирование, но демократы в сенате собирались голосовать против этой статьи временного бюджета (до 8 февраля).

Выступая в Белом доме, президент говорил, что надеется избежать такого сценария и что остаются "очень хорошие" шансы, что в последний момент все-таки удастся заключить сделку.

"Но мы полностью готовы к очень длинному "шатдауну", - предупредил при этом Трамп. Он отложил свою рождественскую поездку во Флориду. Сенаторы возвращались в Вашингтон со всей страны.

Договориться не получилось, и в субботу федеральные учреждения частично закрылись (с восьми утра по московскому времени). Члены палаты представителей завершили заседание и покинули Капитолий, тем самым обеспечив как минимум кратковременный "шатдаун". Сенат США также завершил свою сессию.

Лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что за 24 часа известит, когда палата будет готова голосовать по бюджету. Таким образом, "шатдаун" стал неизбежен. Исходя из слов Маккарти, он продлится как минимум сутки.

Трамп после этого призвал сенаторов-демократов голосовать "за лучшую безопасность" на американских границах. "Нам нужен великий барьер, если его не будет, ничего не получится", - говорится в его новом заявлении. В нем он уже выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго". "Нам нужен великий барьер, если его не будет, ничего не получится", - сказал Трамп.

Лидеры демократов, в свою очередь, заявили, что "шатдаун" произошел, потому что Трамп "устроил истерику" из-за стены.

Третий шатдаун

Это будет уже третий подобный случай в 2018 году. Ситуация усугубляется тем, что после Нового года демократы получат большинство в нижней палате конгресса, завоеванное на ноябрьских выборах. В таком случае голосование за дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

Доказывая свою правоту, Трамп в пятницу утром писал в "Твиттере", что в Израиле стена на границе с палестинскими территориями "успешна на 99,9%". По его словам, также эффективна будет и стена на границе с Мексикой. Он также опубликовал картинку со стальным забором, сопроводив комментарием: "Дизайн нашего стального барьера-заграждения - абсолютно эффективный и в то же время красивый!"

В январе 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, выполнив тем самым одно из своих предвыборных обещаний. При этом он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство. Осенью этого года ситуация на мексиканской границе обострилась в связи с прибытием каравана беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Если "шатдаун" случится, закроется примерно четверть федеральных учреждений - в том числе департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции. Перестанут работать национальные парки.

Программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, федеральная судебная система и управление воздушным транспортом, а также военные и пограничники не будут затронуты "шатдауном". Не пострадает и почтовая служба, поскольку она является независимым агентством.

Тем не менее, более 800 тысяч государственных служащих вынуждены будут оставаться дома, либо работать без зарплаты.

На этом фоне сильно просели основные фондовые индексы США. Они пережили одно из сильнейших недельных падений за десятилетие из-за напряженных отношений с Китаем, повышения базовой ставки ФРС и возможного закрытия госучреждений.

Промышленный индекс Dow Jones за неделю упал на 6,8% (самое серьезное снижение с 2008 года), индекс широкого рынка S&P 500 - на 7% (самое большое падение с августа 2011 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - минус 8,36% (впервые с 2008 года). За пятницу индексы потеряли до 3%.

Федеральная резервная система США в среду объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта до 2,25-2,5% - в четвертый раз за этот год. Трамп дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.

"Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает - с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр", - писал он во вторник.