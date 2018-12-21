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ЕС и Япония ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли
20:53 21.12.2018 |
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией вступит в силу 1 февраля 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Сегодня ЕС и Япония проинформировали друг друга о завершении соответствующих процедур ратификации. В рамках последнего шага со стороны ЕС Cовет утвердил вчера решение о заключении Соглашения", - говорится в сообщении.
Соглашение об экономическом партнерстве является крупнейшей торговой сделкой, заключенной ЕС до настоящего времени.
"99% пошлин, которые применяются к экспорту в Японию и сейчас составляют около 1 млрд евро, будут отменены", - говорится в сообщении.
Япония также сообщила ЕС о завершении процесса ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве.
"На основании этого сообщения большая часть Соглашения о стратегическом партнерстве будет применяться на временной основе также начиная с 1 февраля 2019 года. Это соглашение официально вступит в силу после его ратификации всеми государствами-членами ЕС", - отметили в Совете.
Соглашение о стратегическом партнерстве призвано усилить сотрудничество в таких сферах, как международный мир и безопасность, киберпреступность, энергетическая безопасность, смягчение последствий изменения климата, инновации и правоохранительная система.
Оба соглашения были подписаны на саммите ЕС-Япония 17 июля 2018.
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