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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019
20:47 21.12.2018 |
Европейский союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России, до 31 июля 2019 года.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Совета, передают Українські Новини.
"Это решение следует за последней информацией, предоставленной президентом (Франции) Макроном и канцлером (Германии) Меркель на заседании Европейского Совета 13-14 декабря 2018 года, о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны санкции. Учитывая отсутствие прогресса, Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций против России", - сказано в нем.
Сообщается, что санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.
Санкции включают в себя: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, имеющих долю в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных военных потребителей в России; ограничение доступа России к некоторым особо важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
В дополнение к данным экономическим санкциям, ЕС также ввел целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года.
Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, 13 декабря президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что ЕС продлил санкции против России.
Позже, 17 декабря, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер спрогнозировал, что в ближайшие месяцы будут введены дополнительные санкции против России из-за ее агрессии в Азовском море.
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