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Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
08:43 21.12.2018 |
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.
Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.
В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.
Издание отмечает, что решение о сокращении контингента в Афганистане практически совпало по времени с объявлением о выводе 2 тыс. американских военных из Сирии.
"Если суммировать, то вывод войск из Сирии и вероятное сокращение численности военных в Афганистане представляют собой драматический сдвиг в подходе США к действиям в горячих точках мира и являются отражением неприятия Трампом вовлеченности в длительные военные катаклизмы с их высокой стоимостью и жертвами со стороны американцев", - говорится в публикации.
Газета приводит заявление одного из источников: "Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно стремление президента выбраться из конфликтов".
The Wall Street Journal пишет, что решение Д.Трампа по Сирии, как и ранее принимавшиеся решения по внешнеполитическим вопросам, в частности, о выходе из ядерного соглашения по иранскому атому, принималось без согласования с членами президентской команды.
Это говорит о том, что Д.Трамп стремится "закрепить свое стремление к принятию ключевых решений по вопросам национальной безопасности самостоятельно или в небольших группах, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном".
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