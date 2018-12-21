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Президента Бразилии ждет суд по завершении срока полномочий
08:35 21.12.2018 |
Президент Бразилии Мишел Темер, покидающий пост главы государства в конце декабря, предстанет перед судом по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщила генеральная прокуратура страны в четверг, 20 декабря.
В отношении Темера ведется расследование по подозрению в том, что он получил взятку в обмен на издание в 2017 году указа, разрешающего долгосрочную пролонгацию некоторых договоров. По заявлению канцелярии президента, Темер докажет, что в данном деле не было допущено никаких нарушений, и ни одна из компаний не получила преимуществ в нарушение правил.
Мишел Темер покидает пост президента Бразилии 31 декабря. Он предстанет перед судом, по всей видимости, уже в январе. Либерально-консервативный политик Темер заступил на пост президента в 2016 году вместо Дилмы Руссефф, которая также была обвинена в коррупции и, в конце концов, подвергнута импичменту.
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