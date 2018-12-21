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ЕС: Китай требует от европейских компаний раскрывать ноу-хау
08:26 21.12.2018 |
Евросоюз пожаловался во Всемирной торговой организации на систематическое вымогательство Китая от европейских компаний передавать ценные технологии и ноу-хау как условие для ведения бизнеса с соответствующей страной.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Мы не можем считать приемлемым, что европейские компании вынуждены отдавать ценные технологии как плату за возможность инвестиций в Китай. Это идет явно против тех правил, которые Китай обязался соблюдать, когда он присоединялся к ВТО. Сегодня мы инициировали более широкий и более системный иск против такой незаконной практики, ведь европейский бизнес в Китае страдает именно вследствие этого. Это дело может и должно быть решено в международном многостороннем формате", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
В Еврокомиссии объясняют, что претензии к Китаю вызваны, в частности, тем, что европейские компании вынуждены передавать технологии в таких отраслях, как производство электрических автомобилей и развитие биотехнологий, которые являются составной стратегических направлений плана "Сделано в Китае", рассчитанного до 2025 года.
Кроме того, иск вызван нарушением прав европейских партнеров, участвующих в создании совместных предприятий с китайскими производителями, и, согласно китайскому законодательству, сталкиваются с ограничениями экономических и контрактных свобод, в инвестировании и в обмене технологиями.
Такое законодательство обязывает иностранные компании вести исследования и все мероприятия по развитию производства непосредственно в Китае. Эти факторы, убеждены в ЕС, нарушают свободу ведения бизнеса и обязательства, которые Китай взял на себя в рамках ВТО.
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